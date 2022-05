Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Straßensperrung und eine verletzte Person nach starkem Unwetter

Einbeck (ots)

Dassel, Ortsteil Mackensen, Freitag, 20.05.2022, 18.40 Uhr

DASSEL (Koc) - Zahlreiche Bäume umgestürzt und Häuser beschädigt.

Am Freitag, den 20.05.2022 gegen 18.40 Uhr kam es im Bereich der Ortschaft Mackensen zu einem schweren Unwetter. In Folge des Unwetters stürzten zahlreiche Bäume und größere Äste auf die Fahrbahnen, zudem wurden zahlreiche Häuser beschädigt und Dächer abgedeckt.

Während des Unwetters befuhr ein 67-jährigen Mann aus einer Dassler Ortschaft mit seinem Pkw VW Golf die Landstraße 580 von Mackensen kommend in Richtung Merxhausen. Hierbei stürzte ein Baum auf den Pkw. Der 67-Jährige wurde leicht verletzt und durch Rettungskräfte aus seinem Pkw gerettet. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht, am Pkw entstand ein geschätzter Gesamtschaden von 10.000 Euro.

Neben der Feuerwehr waren auch das THW, der Rettungsdienst und die Straßenmeisterei im Einsatz, viele Gefahrenstellen wurden über Stunden hinweg durch die Einsatzkräfte beseitigt.

Die L 580 bleibt zwischen den Ortschaften Mackensen und Merxhausen für den Verkehr bis zum 23.05.2022 zwecks andauernder Aufräumarbeiten voll gesperrt.

