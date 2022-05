Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfallflucht auf Parkplatz

Uslar (ots)

Uslar, Wiesenstraße 30, Kurt - Schumacher - Str. 1, Northeim, Sudheimer Str. 36 - 38, Donnerstag, 19.05.2022, 07.45 Uhr - Freitag, 20.05.22, 07.30 Uhr

USLAR (st) - Pkw beschädigt

Aus bislang ungeklärter Ursache kommt es zu Beschädigungen an einem Pkw eines 24 - Jährigen Anzeigeerstatters aus Uslar. Als mögliche Unfallorte kommen zwei Parkplätze von Verbrauchermärkten in Uslar, in der Wiesenstraße 30 und Kurt - Schumacher - Str. 1, sowie ein Parkplatz der Berufsbildenden Schule in Northeim, Sudheimer Str. 36 - 38, in Betracht. Die Polizei erbittet Hinweise unter der Telefonnummer 05571-926000.

