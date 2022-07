POL-PDTR: Polizei-Erlebnistag bei der Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Trassem (ots) - Am Morgen des 27.07.2022 gegen 08:15 Uhr kam es in der Ortslage Trassem, Saarburger Straße, zu einer Verkehrsunfallflucht auf Höhe der dortigen Bäckerei. Ein bisher unbekannter Verursacher kollidierte mit dem linken Außenspiegel eines am rechten Fahrbahnrand geparkten VW Golf. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Zeugen, die Hinweise ...

mehr