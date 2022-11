Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte entwenden Roller - Polizei sucht Zeugen

Vlotho (ots)

(jd) Eine 16-jähige Kalletalerin stellte ihren Roller am Dienstag (15.11.), gegen 7.30 Uhr an der Herforder Straße ab. Gegen 11.00 Uhr kam sie zu der Stelle zurück und bemerkte, dass Unbekannte ihren Rollen entwendet haben. Der schwarze Roller der Marke San Yan hat einen auffällig pinken Aufkleber an der Front. Im Helmfach eingeschlossen befand sich die Geldbörse der 16-Jährigen, in der sich Ausweisdokumente und Bargeld befanden. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu diesem Roller machen können oder im Bereich der Herforder Straße etwas beobachtet haben, sich unter 05221/8880 bei der Polizei Herford zu melden.

