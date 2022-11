Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Dieseldiebstahl - Unbekannte gehen fünf Busse an

Bünde (ots)

(jd) Der Mitarbeiter eines Busunternehmens an der Teichstraße bemerkte gestern (16.11.), dass die Tanks von insgesamt fünf Bussen geöffnet waren. Bei genauerer Ansicht stellte er dann fest, dass der oder die unbekannten Täter zudem Löcher in die Tanks gebohrt haben, um so den darin befindlichen Kraftstoff abzupumpen. Insgesamt sind auf diesem Weg über 1500 Liter Diesel entwendet worden. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten fest, dass der oder die unbekannten Täter ein Zaunelement mit Werkzeugen angegangen sind, um so auf das eingezäunte Gelände zu gelangen. Der Tatzeitraum wird auf die Zeit zwischen Dienstag, 23.25 Uhr und Mittwoch, 4.30 Uhr eingegrenzt. Der Schaden liegt bei mehreren tausend Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die in dieser Zeit im Bereich der Bünder Teichstraße etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

