Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Auffahrunfall - 16-Jähriger verletzt sich leicht

Herford (ots)

(jd) Eine 67-jährige Herforderin fuhr gestern (15.11.), um 14.40 Uhr mit ihrem Opel auf der Lübberstraße in Richtung Mindener Straße. An der Kreuzung Lübberstraße / Jahnstraße sprang die dortige Ampel von Grün- auf Rotlicht um, sodass die Herforderin ihr Auto abbremste. Ein unmittelbar hinter ihr fahrender 16-jähriger Vlothoer konnte sein Kleinkraftrad nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf den Opel auf. Durch den Aufprall wurde er von seinem Gefährt geschleudert und prallte auf der Fahrbahn auf. Dabei verletzte sich der 16-Jährige leicht. Mittels eines Rettungswagens wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Lübberstraße in Richtung Mindener Straße gesperrt. Der Schaden liegt bei rund 1500 Euro.

