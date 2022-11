Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfallflucht - Unfallbeteiligter gesucht

Herford (ots)

(jd) Ein 36-jähriger Herforder stand am Dienstag (15.11.) gegen 12.00 Uhr auf dem Bürgersteig der Engerstraße an einer dortigen Fußgängerfurt. Aus Richtung Ballerstraße näherte sich ein dunkler Pkw, der aus noch nicht geklärter Ursache auf den Bürgersteig rollte. Dabei touchierte das Auto den 36-Jährigen am Bein, sodass dieser stürzte. Im weiteren Verlauf fuhr das Auto dem Fußgänger dann über den Fuß. Der Fahrzeugführer stieg daraufhin aus dem Auto aus und erkundigte sich nach dem Befinden des Fußgängers. Dieser klagte bis dahin über keine Schmerzen und signalisierte dem Autofahrer, dass er sich bei dem Unfall nicht verletzt habe. Die beiden Männer tauschten daher keine Daten aus und der Autofahrer fuhr weiter. Der Fußgänger stellte erst im späteren Verlauf des Tages Schmerzen im Fuß fest und begab sich in ein nahegelegenes Krankenhaus. Zur Klärung des Sachverhaltes sucht das Verkehrskommissariat nun den beteiligten Fahrzeugführer. Es handelt sich um einen etwa 80-jährigen schlanken Mann mit einer Brille. Dieser oder mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

