POL-KN: (Tuttlingen) Diebstahl von Baustelle

Tuttlingen (ots)

Unbekannte haben im Zeitraum von Sonntag, 04.09., bis Samstag, 17.09, von einer Baustelle in der Bismarckstraße Baumaterialien in Höhe von mehreren tausend Euro gestohlen. Die Täter nahmen aus dem Rohbau eine Wohnungsverteilerstation, rund 50 Rotgußkugelhähne und an die 30 Spühlkastenventile mit. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 941-0, entgegen.

