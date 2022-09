Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Frittlingen, Lkr. Tuttlingen) Maschinenbrand löst Feueralarm aus

Frittlingen (ots)

Ein Brandmelder hat am Freitagmorgen, gegen 11 Uhr, einen Feuerwehreinsatz auf der Wellendinger Straße ausgelöst. Bei einer Firma löste ein Brandalarm aus, nachdem eine CNC- Maschine in Brand geriet. Beim Eintreffen der Feuerwehr Frittlingen, die mit drei Fahrzeugen und 19 Mann anfuhr, war das Feuer bereits durch Mitarbeiter des Betriebs selbstständig gelöscht worden. Die Feuerwehr entlüftete lediglich noch die Halle. Verletzt wurde niemand. Über die Schadenshöhe an der Maschine ist nichts bekannt.

