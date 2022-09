Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Nächtliche Schlägerei vor einer Diskothek in der Hussenstraße- Polizei sucht Zeugen

Konstanz (ots)

Am frühen Samstagmorgen ist es gegen 2.45 Uhr vor einer Diskothek in der Hussenstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Nach derzeitigen Stand der Ermittlungen war der Auseinandersetzung ein Streit zwischen einem 24-Jährigen und einem 29-jährigen Mann vorangegangen. Als ein 32-Jähriger den Streit schlichten wollte, kam es zu einer handfesten Schlägerei, in die jetzt weitere Personen eingriffen. Mehrere Personen erlitten dabei Verletzungen durch Faustschläge und Fußtritte. Einige Beteiligte waren beim Eintreffen der Polizei nicht mehr da. Während der polizeilichen Maßnahmen störten der 29-Jährige und ein 24-jähriger Begleiter die Beamten und beschädigten kurz darauf auch noch einen in der Nähe des Einsatzortes abgestellten Streifenwagen, an dem Sachschaden entstand. Das Polizeirevier Konstanz hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die die Vorfälle beobachtet haben oder Erkenntnisse zu den weiteren Personen haben, die an der Schlägerei beteiligt waren. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07531 995-0 zu melden.

