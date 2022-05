Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Verkehrsunfall zwischen PKW und Linienbus

Mönchengladbach-Am Wasserturm, 31.05.2022, 13:53 Uhr, Kreuzung Viersener Straße/Lindenstraße (ots)

Am frühen Nachmittag wurde der Leitstelle der Feuerwehr ein Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem PKW gemeldet. Die Unfallstelle sollte sich an der Kreuzung Viersener Straße und Lindenstraße befinden. Bei Eintreffen der Feuerwehr konnte diese Meldung bestätigt werden. Im Kreuzungsbereich standen ein Gelenkbus und ein PKW. Im hinteren Bereich des Linienbusses stand ein stark deformierter PKW aus dem Betriebsmittel ausliefen. Personen waren zu diesem Zeitpunkt in keinem der Fahrzeuge. Der Busfahrer teilte mit, dass alle Personen den Bus selbstständig verlassen hatten und der Fahrer des deformierten PKW sein Fahrzeug ebenfalls selbstständig verlassen habe. Der Fahrer des Fahrzeugs wurde bis zum Eintreffen der Feuerwehr durch die Besatzung eines Krankentransportwagens der Feuerwehr Viersen erstversorgt, der zufällig an der Unfallstelle vorbeikam. Die Feuerwehr streute auslaufende Betriebsmittel ab und klemmte an dem verunfallten PKW die Batterie ab. Durch den Notarzt wurde der Fahrer des PKW untersucht und anschließend in ein Krankenhaus transportiert. Kurz nach dem Eintreffen der Feuerwehr meldete sich eine Insassin des Busses, die im weiteren Verlauf ebenfalls in ein Krankenhaus transportiert wurde. Zum Unfallhergang hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

Im Einsatz waren der Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), der Rüstwagen aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), zwei Rettungswagen und ein Notarzt sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandoberinspektor Yannic Linnemann

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell