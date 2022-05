Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Verkehrsunfall zwischen LKW und PKW

Mönchengladbach-Holt, 31.05.2022, 11:50 Uhr, Kreuzung Am Nordpark/Heidgesberg (ots)

Gegen Mittag wurde der Leitstelle der Feuerwehr ein Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem PKW im Bereich einer Kreuzung in der Straße "Am Nordpark" gemeldet. Bei Eintreffen der Feuerwehr konnte die Meldung bestätigt werden. Es waren ein LKW und ein PKW aus ungeklärter Ursache in einem Kreuzungsbereich zusammengestoßen. Durch den Unfall wurden die beiden Insassen des PKW leicht verletzt. Diese wurden durch den Notarzt gesichtet und im weiteren Verlauf in ein Krankenhaus transportiert. Eine Rettung der Personen mittels technischem Gerät war nicht erforderlich. Der Fahrer des LKW blieb unverletzt. Durch die Feuerwehr wurde der Brandschutz an der Unfallstelle sichergestellt und die Polizei bei den Verkehrssicherungsmaßnahmen unterstützt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden. Im Bereich der Kreuzung kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Unfallursache wird durch die Polizei ermittelt.

Im Einsatz waren der Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), der Rüstwagen, ein Wechselladerfahrzeug und der Feuerwehrkran aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), zwei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug und ein Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandoberinspektor Yannic Linnemann

