Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Unbekannter beschädigt eine Schaufensterscheibe

Tuttlingen (ots)

Am Freitag, im Zeitraum von 13.30 Uhr bis 22.30 Uhr, ist eine Schaufensterscheibe eines Ladengeschäftes in der Donaustraße von einem Unbekannten beschädigt worden. Wer für die Tat in Frage kommt und wie hoch der Schaden ist, ist noch unklar. Die Polizei Tuttlingen ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise 07461 941-0.

