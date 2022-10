Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Viersen-Dülken (ots)

Am Freitag gegen 16.15 Uhr wollte eine 43jährige PKW Führerin aus Schwalmtal in Viersen-Dülken das Gelände eines Autohauses nach rechts auf die Viersener Straße in Richtung Dülken Innenstadt verlassen. Dabei achtete sie nicht auf einen 60jährigen Radfahrer aus Dülken, der den linken der beiden Radwege der Viersener Straße aus Richtung Dülken kommend in Richtung Viersen befuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Der Fahrer des Mountainbikes kam zu Fall und wurde leicht verletzt. Einer Mitfahrt in einem Rettungswagen bedurfte es nicht. /UR (1033)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell