Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Raub, Bedrohung und Widerstand - zwei jugendliche Tatverdächtige vorläufig festgenommen

Viersen (ots)

-gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Mönchenggladbach und der Polizei Viersen-

Am Donnerstag um 14:30 Uhr wurde die Polizei zu einem Einsatz am Rathausmarkt in Viersen gerufen. Dort konnten ein 19-jähriger Viersener sowie eine 15-Jährige, ebenfalls in Viersen wohnhaft, angetroffen werden. Beide gaben an, am Montag, den 24.10.2022, von mehreren Jugendlichen beraubt worden zu sein. Dabei hätten sie dem 19-Jährigen die Geldbörse aus der Jackentasche gestohlen und Bargeld sowie eine Bankkarte herausgenommen. Nachdem der Geschädigte die Geldbörse zurückerlangen konnte, wurde er von den Tatverdächtigen zu Boden gestoßen und auf dem Boden liegend geschlagen und getreten. Die Tatverdächtigen flüchteten anschließend mit Bankkarte und Bargeld. Eine Anzeige erstattete der Viersener zunächst nicht Am gestrigen Donnerstag, kurz vor Eintreffen der Polizei, trafen der 19-Jährige und zwei der Täter von Montag zufällig wieder aufeinander. Die beiden drohten damit, die Geschädigten zu boxen und eine Messerstecherei anzuzetteln, sollten diese die Polizei über den Vorfall von Montag informieren.

Die Einsatzkräfte waren aber schon auf dem Weg, und beide Tatverdächtige, ein 14-jähriger Mönchengladbacher und ein 15-jähriger Jugendlicher aus Viersen, waren zum Zeitpunkt des Eintreffens noch vor Ort. Durch das Einsatzteam wurden sie angesprochen, verweigerten jedoch sofort die Aufforderung sich auszuweisen. Die beiden, polizeilich bereits hinlänglich bekannten Täter, versuchten zu flüchten. Ein Polizeibeamter konnte den 14-Jährigen festhalten, der ältere flüchtete zunächst. Der 14-Jährige leistete bei seiner Festnahme kurz Widerstand, konnte aber schnell überwältigt und gefesselt werden. Ein Polizeibeamter wurde dabei leicht verletzt. Den 15-jährigen Tatverdächtigen nahm ein weiteres Streifenteam kurz darauf im Casinogarten ebenfalls vorläufig fest.

Die beiden Intensivstraftäter wurden vorläufig festgenommen. Die Staatsanwaltschaft hat wegen dringenden Tatverdachts des Raubes und der gefährlichen Körperverletzung Antrag auf Erlass eines Haftbefehls gestellt. /cb (1033)

