POL-VIE: Willich: Radfahrerin touchiert Mülltonne und stürzt - leicht verletzt

Kempen (ots) - Am 27.10.2022 hat es zwischen 13.00 Uhr und 20.40 Uhr einen Einbruch in ein Einfamilienhaus auf dem Dr.-Franz-Hardt-Weg in Kempen gegeben. Nach jetzigem Ermittlungsstand verschafften sich unbekannte Täter unerlaubterweise Zugang durch den Hintereingang des Hauses. Aktuell ist noch unklar, ob die Unbekannten etwas entwendeten. Die Polizei ermittelt und ...

