POL-VIE: Kreis Viersen: "Süßes, sonst gibt´s Saures!" - Gruseln, aber friedlich

Der 31. Oktober eines jeden Jahres ist für viele ein besonderer Tag: Hier wird Halloween gefeiert. Auch wir von der Polizei Viersen sind jedes Jahr aufs Neue davon beeindruckt, was es für kreative Kostüme und Dekorationen gibt. Und deswegen freuen auch wir uns auf den anstehenden Grusel-Tag. Worauf wir, und vor allen Dingen die Kolleginnen und Kollegen im Einsatz, uns aber nicht freuen, sind Einsätze, bei denen Autos, Hauswände oder Gegenstände mit Eiern, Farbe oder Fäkalien beschmierte werden. Ebenso unlustig sind aggressives Verhalten anderen Bürgerinnen und Bürgern- oder den Einsatzkräften gegenüber oder sonstige Straftaten, welche eine polizeiliche Anzeige zu Folge haben. Die Polizei appelliert deswegen an Sie alle: Feiern sie gruselig, aber friedlich. Überraschen Sie uns und andere mit tollen, kreativen Kostümen - aber nicht mit straffälligem Verhalten. Auch an die Erziehungsberechtigten appellieren wir mit den kleinen Mitbürgerinnen und Mitbürgern ein Gespräch zu führen: Die Grenzen des Erlaubten sind schneller überschritten, als sich das die zumeist kindlichen und jugendlichen Gruselgestalten träumen lassen. Wenn der Brauch "Süßes, sonst gibt's Saures" an den Haustüren so vehement und bedrohlich zum Ausdruck gebracht wird, dass Süßigkeiten gefordert werden und im Falle des Verweigerns mit erheblichen Sachbeschädigungen gedroht wird, befindet man sich nicht mehr in einer brauchtumsgeschützten Spaßzone, sondern ganz schnell im Strafgesetzbuch. Wir freuen uns auf eine friedliche Halloween-Nacht! /AM (1032)

