Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Pkw-Fahrer missachtet Vorfahrt - Radfahrer leicht verletzt

Kempen (ots)

Am Donnerstag um 07:00 Uhr kam es auf der Unterwiedener Straße in Kempen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 23-jährigen Autofahrer aus Kempen und einem 34-jährigen Radfahrer aus Krefeld. Der 34-Jährige war mit seinem Rennrad auf dem Radweg der Unterwiedener Straße unterwegs. Zeitgleich beabsichtigte der Kempener Autofahrer aus dem Wittenburgweg nach rechts auf die Unterwiedener Straße abzubiegen. Den von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten Radfahrer sah er nicht, sodass es zum Zusammenstoß der Verkehrsbeteiligten kam. Der Radfahrer stürzte zu Boden, wurde leicht verletzt und durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. /cb (1031)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell