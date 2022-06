POL-OH: Tödlicher Verkehrsunfall auf der L 3174 - 75-jähriger verstirbt an Unfallstelle

Vogelsbergkreis (ots) - Wohnhaus in Brand geraten Grebenhain. Zu einem Brandgeschehen kam es am heutigen Freitagvormittag (17.06.) im Grebenhainer Ortsteil Herchenhain. Dabei wurde glücklicherweise niemand verletzt. Nach derzeitigem Kenntnisstand geriet die Fassade eines Wohnhauses in der Straße "Im Mitteldorf" gegen 8:50 Uhr im Zuge von Unkrautverbrennungsarbeiten in Brand. In der Folge breitete sich das Feuer weiter bis zum Dachstuhl aus. Die alarmierte Feuerwehr hatte ...

mehr