POL-OH: Wohnhaus in Brand geraten

Vogelsbergkreis (ots)

Wohnhaus in Brand geraten

Grebenhain. Zu einem Brandgeschehen kam es am heutigen Freitagvormittag (17.06.) im Grebenhainer Ortsteil Herchenhain. Dabei wurde glücklicherweise niemand verletzt.

Nach derzeitigem Kenntnisstand geriet die Fassade eines Wohnhauses in der Straße "Im Mitteldorf" gegen 8:50 Uhr im Zuge von Unkrautverbrennungsarbeiten in Brand. In der Folge breitete sich das Feuer weiter bis zum Dachstuhl aus. Die alarmierte Feuerwehr hatte das Brandgeschehen jedoch schnell unter Kontrolle und führte umfangreiche Löscharbeiten durch. Glücklicherweise kam keine Person zu Schaden.

Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar - der Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Die Alsfelder Kriminalpolizei hat die entsprechenden Brandursachenermittlungen aufgenommen.

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei im Umgang mit Abflammgeräten:

- Verzichten Sie bei lang anhaltender Trockenheit sowie bei Wind auf den Einsatz von Abflammgeräten. Die Gefahr der Ausdehnung auf ungewünschte Flächen ist zu groß! - Säubern Sie die Oberflächen vor dem Abflammen von Unrat, trockenen Blättern und Ästen! - Verzichten Sie beim Betrieb der Gasflasche auf das Rauchen und andere offene Feuerquellen! - Legen Sie einen Wasserschlauch, einen gefüllten Wassereimer oder eine Gießkanne bereit!

Neben der Schadensregulierung und einer möglichen Zahlung der Einsatzkosten kommt für die Verursacher auch die Verwirklichung einer Straftat in Betracht. So sind in den §§ 306 bis 306f des Strafgesetzbuches die Tatbestände rund um die Brandstiftung geregelt - diese können von Geldbuße bis zu einer erheblichen Freiheitsstrafe reichen.

Dominik Möller,

Pressesprecher

