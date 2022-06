Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Geschäft-Einbruch in Schule-Fahrraddiebstahl-Pkw aufgebrochen-Einbruch in Hotel-Sachbeschädigung-Diesel gestohlen-Auto aufgebrochen

Fulda (ots)

Einbruch in Geschäft

Fulda. Ein Lebensmittelmarkt in der Goerdelerstraße wurde am Mittwochmorgen (15.06.), zwischen 3.30 Uhr und 4 Uhr, Ziel unbekannter Täter. Durch Einwerfen einer Glasschiebetür gelangten die Einbrecher in die Geschäftsräume. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Vermutlich wurden die Täter bei der Tatausführung durch einen Zulieferer gestört und ließen daraufhin von der weiteren Tatbegehung ab. Es entstand Sachschaden von circa 2.000 Euro.

Einbruch in Schule

Fulda. In der Nacht zu Mittwoch (15.06.) brachen Unbekannte in eine öffentliche Schule in der Huberstraße ein. Durch Einschlagen eines Fensters gelangten die Täter in das Gebäude. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Die Einbrecher hinterließen jedoch Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Fahrraddiebstahl

Fulda. Ein Haibike "Sduro Hardnine 4.5" in der Farbe Anthrazit entwendeten Unbekannte am Mittwochabend (15.06.), zwischen 18.20 Uhr und 18.30 Uhr, vor dem Eingang eines Einkaufszentrums in der Straße "Am Rosengarten". Das Zweirad hat einen Wert von etwa 1.500 Euro.

Pkw aufgebrochen

Fulda. Die Heckscheibe eines schwarzen Hyundai x35 schlugen Unbekannte am Mittwochabend (15.06.), zwischen 21.20 Uhr und 21.40 Uhr ein. Anschließend entnahmen die Langfinger einen Rucksack der Marke Adidas samt Inhalt aus dem Kofferraum und flüchteten unerkannt. Zur Tatzeit stand das Auto auf einem Seitenweg neben der Verbindungsstraße von Johannesberg zum Westring - im Bereich der Landesstraße 3418. Der genaue Wert des Diebesguts ist derzeit noch unbekannt. Es entstand darüber hinaus Sachschaden von etwa 500 Euro.

Einbruch in Hotel

Hofbieber. Unbekannte brachen in der Nacht zu Donnerstag (16.06.) in ein Hotel in der Lothar-Mai-Straße im Ortsteil Elters ein. Die Täter öffneten ein Fenster und gelangten so in die Räumlichkeiten, die sie anschließend durchsuchten. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang noch unklar. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro.

Sachbeschädigung

Fulda. Unbekannte besprühten am späten Mittwochabend (15.06.), zwischen 22 Uhr und 24 Uhr, die Saturnstraße im Bereich eines Spielplatzes mit grauer Farbe und verfassungswidrigen Zeichen. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro.

Diesel gestohlen

Fulda. Insgesamt rund 600 Liter Diesel stahlen Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag (16.06.) aus zwei Baumaschinen auf einer Baustelle in der Straße "In der Eller" im Ortsteil Dorfborn. Das Diebesgut hat einen Wert von circa 1.000 Euro. Zudem entstand Sachschaden von etwa 50 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Auto aufgebrochen

Hosenfeld. Die hintere Beifahrerseitenscheibe eines grauen VW Tiguan schlugen Unbekannte am Donnerstag (16.06.), zwischen 15 Uhr und 18.10 Uhr, ein. Anschließend entwendeten die Langfinger eine Handtasche samt Inhalt aus dem Innenraum des Pkw und flüchteten unerkannt in unbekannte Richtung. Zur Tatzeit stand das Auto auf einem Wanderparkplatz in der Straße "Sieberzmühle". Der genaue Wert des Diebesguts ist derzeit noch unklar. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell