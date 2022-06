Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Gaststätte-Kennzeichendiebstahl-E-Scooter entwendet-Körperverletzung - Zeugen gesucht-Diebstahl von Pkw-Versuchter Einbruch in Bäckerei

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Einbruch in Gaststätte

Bad Hersfeld. Eine Gaststätte in der Straße "Auf dem Tageberg" wurde am Mittwochmorgen (15.06.), zwischen 1 Uhr und 9.30 Uhr, Ziel unbekannter Täter. Durch Aufhebeln eines Vorhängeschlosses einer Tür verschafften sich die Einbrecher unberechtigten Zugang zu den Räumlichkeiten. Anschließend entwendeten die Langfinger mehrere Schachteln Zigaretten, Bargeld sowie eine X-Box samt Tastatur. Der genaue Wert des Diebesguts ist aktuell noch unbekannt. Zudem entstand Sachschaden von rund 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Bebra. Zwischen Dienstagabend (14.06.) und Donnerstagmittag (16.06.) entwendeten Unbekannte die beiden amtlichen Kennzeichen HEF-JI 97 eines schwarzen VW Golf. Zur Tatzeit stand das Auto in dem Hinterhof eines Mehrfamilienhauses in der Eisenacher Straße. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

E-Scooter entwendet

Bebra. Einen schwarzen E-Scooter des Herstellers "Grover" mit dem amtlichen Kennzeichen "035 KZK" entwendeten Unbekannte zwischen Mittwochnachmittag (15.06.), gegen 16.30 Uhr und Donnerstagmorgen (16.06.), gegen 1 Uhr. Zur Tatzeit war das Elektrokleinstfahrzeug im Bereich einer Eventlocation in der Nähe des Bahnhofs mit einem Spiralschloss an einem Fahrradständer gesichert gewesen. Der E-Scooter hat einen Wert von circa 500 Euro. Darüber hinaus entstanden 10 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Körperverletzung - Zeugen gesucht

Bebra. Am Donnerstagabend (16.06.), gegen 19.30 Uhr, schlug nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen ein bislang unbekannter Mann in einer Gaststätte in der Nürnberger Straße einem 31-Jährigen aus Bebra ins Gesicht und verletzte diesen. Anschließend flüchtete der Täter unerkannt in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl von Pkw

Friedewald. Am Donnerstag (16.06.), zwischen 17.30 Uhr und 22 Uhr, entwendete ein Unbekannter die Fahrzeugschlüssel eines rot-weißen VW Caravelle. Anschließend stahl der Täter das Fahrzeug mit den amtlichen Kennzeichen HEF-JV 36 von einem Hinterhof in der Straße "Am Dorfbrunnen" im Ortsteil Lautenhausen und fuhr nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen in Richtung Hillartshausen davon. Der Pkw hat einen Wert von rund 6.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Bäckerei

Bad Hersfeld. Unbekannte hebelten mehrfach an einer Seiteneingangstür einer Bäckerei in der Homberger Straße. Die Tür hielt den Einbruchsversuchen jedoch stand. Der Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro wurde am frühen Freitagmorgen (17.06.) festgestellt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell