POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Unfall mit Radfahrer

Fulda. Ein 53-jähriger Radfahrer aus Petersberg wurde bei einem Unfall am Donnerstag (16.06.) schwer verletzt. Er befuhr nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen gegen 16.50 Uhr den Fahrradweg aus Richtung Istergiesel kommend in Fahrtrichtung Zell. Aus unbekannter Ursache stürzte er dabei nach links in den Straßengraben und blieb dort bewusstlos liegen. Zeugen fanden den Mann schließlich auf und informierten die Einsatzkräfte. Der 53-jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein nahegelegenes Klinikum verbracht. Bei dem Unfall entstand geringer Sachschaden.

Leichtverletzte Person bei Verkehrsunfall

Niederaula. Am Mittwoch (15.06.), gegen 18:40 Uhr, befuhr eine 31-jährige Frau aus Philippsthal mit einem Audi A3 die Ziegenhainer Straße in Fahrtrichtung Kirchheim. Zur selben Zeit befuhr ein 31-jähriger Mann aus Melle mit einem Touareg die Straße Wehrsteg in Fahrtrichtung Lerchenweg. Als der 31-Jährige in den Kreuzungsbereich einfuhr, kollidierte er mit der vorfahrtsberechtigten Philippsthalerin. Der Touareg-Fahrer, seine schwangere Beifahrerin und zwei im Pkw befindliche Kinder blieben glücklicherweise unverletzt. Die Frau aus Philippsthal wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand Gesamtsachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro.

Leichtverletzter Radfahrer

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (16.06.), gegen 10:40 Uhr, befuhr ein 60-jähriger Mann aus Bad Hersfeld mit einem Trekkingrad den Lohmühlenweg in Richtung Geistalweg. Im dortigen Kreuzungsbereich kam der Radfahrer aus noch unklarer Ursache zu Fall. Der 60-Jährige erlitt leichte Kopfverletzungen und Prellungen und wurde mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Zusammenstoß beim Abbiegen

Lauterbach. Am Mittwochmorgen (15.06.), gegen 7:30 Uhr, befuhr eine 35-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem VW Transporter die Straße "Am Zickmantel" und wollte nach links in die "Alte Obergasse" einbiegen. Beim Abbiegevorgang geriet sie jedoch aus noch unklarer Ursache mit ihrem Fahrzeug über die Fahrbahnmitte hinaus und stieß mit dem Audi A3 eines 39-jährigen Pkw-Fahrers zusammen, welcher die "Alte Obergasse" in Richtung "Zickmantel" befuhr. Bei dem Unfall verletzte sich die Pkw-Fahrerin leicht. Es entstand Sachschaden von 13.000 EUR.

