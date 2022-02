Polizeidirektion Hannover

POL-H: Bundesautobahn (BAB) 7: Planenschlitzer stehlen Ladung von Sattelzug

Hannover (ots)

In der Nacht zu Sonntag, 06.02.2022, haben Unbekannte auf dem Autobahnparkplatz Springhorst die Planen von insgesamt 14 geparkten Sattelaufliegern aufgeschlitzt, um die jeweilige Ladung zu inspizieren. Sie entwendeten aus einem Sattelzug einen Karton mit Ware. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Autobahnpolizei Hannover schlugen die Täter in der Zeit von Sonntag, gegen 02:00 Uhr bis 07:00 Uhr auf einem Parkplatz an der BAB 7 in Fahrtrichtung Hamburg zu. Wie jede Nacht parkten auch auf den Stellflächen des Parkplatzes Springhorst einige Kraftfahrer ihre Sattelzugmaschinen und Lkw, um ihre Nachtruhe zu halten. Sämtliche Fahrzeuge standen ordnungsgemäß in den dafür vorgesehenen LKW-Parkbuchten.

Während die Lkw-Fahrer schliefen, schlitzten Unbekannte 14 Planen der Sattelzüge an diversen Stellen auf, um die transportierte Ware zu sichten. Aus einem Auflieger stahlen sie ein Paket unbekannten Inhalts und unbekannten Wertes.

Die Autobahnpolizei nahm die Ermittlungen wegen 13 versuchten und einem vollendeten bandenmäßigen Ladungsdiebstahls auf und sicherte Spuren. Es entstand ein geschätzter Schaden von 2800 Euro.

Die Autobahnpolizei bittet insbesondere Lastkraftfahrer um ihre Mithilfe bei der Aufklärung der Straftaten. Wer hat in der Nacht zu Sonntag verdächtige Beobachtungen auf dem Parkplatz Springhorst gemacht? Gibt es vielleicht Videoaufnahmen von Dashcams, die die mutmaßlichen Täter zeigen? Zeugenhinweise nimmt die Autobahnpolizei Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-8930 entgegen. /nzj, nash

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell