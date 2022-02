Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen: Tablet entwendet - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Nienburg (ots)

(Haa) Am Mittwoch, den 02.02.2022, kam es gegen 19:55 Uhr, an der Ecke Am Sonnenbrink/ Breslauer Straße, zu dem Diebstahl eines Tablets aus einem Pkw eines Paketzustellers.

Der 69-jährige Angestellte aus Rehburg-Loccum war nach eigenen Angaben nur für wenige Minuten mit einer Zustellung beschäftigt, als das hinter der Windschutzscheibe des Renault Kangoo befestigte Tablet entwendet wurde. Das Gerät diente dem Zusteller zu Navigationszwecken.

Der Zusteller zeigte den Diebstahl noch am selben Abend beim Polizeikommissariat Stadthagen an. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen Diebstahl ein und bitten Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich unter der Telefonnummer 05721/4004 0 zu melden.

