Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Räuberische Erpressung einer Frau in Delmenhorst +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Montagabend, 26. September 2022, gegen 21:30 Uhr kam es in Delmenhorst am Klosterdamm zu einer räuberischen Erpressung zum Nachteil einer 39-jährigen Frau.

Der bislang unbekannte Täter näherte sich dem Opfer von hinten und hielt es fest. Der Täter bedrohte das 39-jährige Opfer mit einem Messer am Hals und forderte so die Herausgabe ihres Rucksackes.

Nachdem der Täter den Rucksack erlangte, flüchtete er zu Fuß vom Tatort.

Die Frau wurde leicht an der Hand verletzt.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

-etwa 1,75 bis 1,85 Meter groß

-eher schlanke Statur

-dunkle Bekleidung

-leichter Bart

-südländisches Erscheinungsbild

Mögliche Zeugen oder Personen, die Hinweise auf den Täter oder eventuell mitgeführter Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Delmenhorst, unter der Telefonnummer 04221/ 1559-0, in Verbindung zu setzen.

