Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Unbekannte Person entwendet Spiegelglas von mehreren Außenspiegel geparkter Pkw in Brake +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 23. September 2022, 13:30 Uhr, bis Samstag, 14. September 2022, 14:20 Uhr, kam es zum Diebstahl von Spiegelgläsern an mehreren rechten Außenspiegeln geparkter Pkw in der Bahnhofstraße und Golzwarder Straße in Brake.

Wer im angegebenen Zeitraum verdächtige Personen im Bereich der Bahnhofstraße/ Golzwarder Straße gesehen hat oder andere sachdienliche Hinweise mitteilen kann, wird gebeten, sich unter 04401/ 935-0 bei der Polizei Brake zu melden.

