Ravensburg

Frau belästigt - Ermittlungen wegen Exhibitionismus

Unter Verdacht, exhibitionistische Handlungen in der Öffentlichkeit getätigt zu haben, steht ein 81-Jähriger, der am Dienstagnachmittag im Bereich Rasthalde aufgefallen ist. Der Senior soll gegenüber einer 38 Jahre alten Passantin mehrfach an seinem Glied manipuliert und sexuelle Praktiken gegenüber der Frau angedeutet haben. Nach ihren Angaben habe sich der Senior schon mehrfach in der Vergangenheit in der Öffentlichkeit vor ihr entblößt. Der Tatverdächtige wurde von der Polizei vorläufig festgenommen, nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen aber wieder entlassen. Er hat nun mit einer entsprechenden Strafanzeige wegen exhibitionistischer Handlungen zu rechnen.

Ravensburg

Polizei sucht Zeugen nach gefährlichen Fahrmanövern

Wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt die Polizei Weingarten aktuell gegen einen 69-jährigen Autofahrer. Der Mann soll am Montag gegen 13 Uhr in der Ulmer Straße aufgefallen sein, als er mit seinem weißen Audi einen anderen Autofahrer mehrfach ausgebremst habe. Mehrmals sei es während der Fahrt zwischen der Brücke kurz nach der Abfahrt Ravensburg-Nord und der Kreuzung Hähnlehofstraße zu gefährlichen Fahrspurwechseln des Fahrers gekommen, wobei nur durch starkes Abbremsen des Hinterherfahrenden ein Verkehrsunfall verhindert hätte werden können. An einer roten Ampel sprach der 71 Jahre alte Hinterherfahrende den Audi-Lenker darauf an, worauf ihm beleidigende Gesten entgegengebracht wurden. Die Polizei, die zwischenzeitlich eingeschaltet wurde, bittet zur Klärung des Vorfalls nun Zeugen, sich unter Tel. 0751/803-6666 zu melden.

Wangen

Nach Fahrradsturz - Radler muss Blut abgeben

Eine Blutentnahme war die Folge für einen Fahrradfahrer, der am Dienstag gegen 23.30 Uhr in der Friedrich-Ebert-Straße verunglückt ist. Der 25 Jahre alte Mann war ohne Beleuchtung auf dem Fahrradschutzstreifen unterwegs, als er mit seinem rechten Pedal unsanft an dem Bordstein entlangschrammte und daraufhin stürzte. Der Radfahrer verletzte sich leicht und wurde zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Da er deutlich nach Alkohol roch und die hinzugerufene Polizei auch Anzeichen für eine Drogenbeeinflussung feststellte, veranlassten die Beamten die Entnahme der Blutprobe. Diese wird nun auf Rauschgift und Alkohol untersucht. Sollte dieses Ergebnis eine Fahruntüchtigkeit nachweisen, hat der 25-Jährige mit strafrechtlichen Konsequenzen zu rechnen.

Isny

Einbrecher macht sich an Garagen zu schaffen

Schaden von mehreren hundert Euro hat ein Einbrecher an mehreren abgeschlossenen Garagen in der Hans-Latzenberg-Straße verursacht. Zwischen Montagabend und Dienstagmittag versuchte der Täter erfolglos den Garagenkomplex aufzubrechen. Unverrichteter Dinge ließ er letztlich davon ab. Der Polizeiposten Isny ermittelt wegen des versuchten Einbruchs und bittet unter Tel. 07562/97655-0 Personen, die in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet haben, sich zu melden.

Amtzell

Arbeitsunfall während Straßenarbeiten

Verletzungen an beiden Händen und dem Gesicht hat ein Arbeiter davongetragen, der sich bei Straßenarbeiten am Dienstag gegen 10 Uhr in der Pfärricher Straße verletzt hat. Der 30 Jahre alte Mann war dabei, mit einem elektrischen Meißel eine Stromleitung aus einem Betonbett freizulegen, als er die Leitung traf. Er verursachte einen Kurzschluss, durch welchen eine Stichflamme entstand und den Arbeiter verletzte. Er wurde zur weiteren Behandlung seiner Wunden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Bad Wurzach

Fische durch Reinigungsmittel im Wasser verendet

Insgesamt rund 800 Fische sind Anfang der Woche verendet, nachdem Putzmittel in einen Weiher im Bereich Ziegelbach geflossen ist. Ein 30-Jähriger, der an einem Wohnhaus die Regenrinnen säuberte, nutze dazu ein chlorhaltiges Reinigungsmittel. Da die Regenrinne an einen unterirdischen Bachlauf angeschlossen war, der in den Fischweiher floss, kamen die jungen Fische in Kontakt mit der ätzenden Chemikalie. Die Höhe des entstandenen Sachschadens durch die toten Fische ist derzeit unbekannt. Durch die Feuerwehr und den Umweltbeauftragten des Landratsamtes wurde dem Bach zwischenzeitlich Frischwasser zugeführt. Gegen den 30-Jährigen wird wegen fahrlässiger Gewässerverunreinigung ermittelt.

Weingarten

Fahrrad gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Zwei junge Männer haben am Dienstag gegen 16.30 Uhr vor einer Bäckereifiliale in der Lägelerstraße ein unverschlossenes Rad gestohlen. Die beiden Männer, die laut Zeugen wohl ein asiatisches Erscheinungsbild gehabt haben sollen, nahmen das silberne Mountainbike mit und flüchteten in Richtung Baienfurter Straße. Eine polizeiliche Fahndung führte bislang nicht zum Auffinden des Rades oder zur Ergreifung der Diebe. Die Beamten bitten nun unter Tel. 0751/803-6666 um sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl.

Bad Waldsee

Radfahrer stürzt

Telefonieren während der Fahrt mit dem Fahrrad hat für einen 69-Jährigen am Dienstag kurz vor 16 Uhr schwere Folgen gehabt. Der Radler war auf dem Verbindungsweg zwischen Osterhofen und Mühlhausen unterwegs, als er an einem Kreuzungsbereich wegen einem herannahenden Auto abbremsen musste. Während des Betätigens der Bremse mit einer Hand kam er ins Schlingern und stürzte. Er erlitt einen Knochenbruch und musste vom Rettungsdienst zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Baindt

Autofahrer prallt gegen Baum

Schwere Verletzungen hat ein Autofahrer erlitten, der am Dienstag kurz vor 13.30 Uhr in der Schachener Straße gegen einen Baum gefahren ist. Der 79 Jahre alte Jeep-Lenker war in Richtung Schachen unterwegs, als er in einer Kurve von der Straße steuerte. Er prallte wuchtig gegen den neben der Straße befindlichen Baum und wurde durch die Kollision im Auto eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite den Lenker mit technischem Gerät aus seinem Fahrzeug. Er musste an der Unfallstelle kurzzeitig reanimiert werden und wurde im Anschluss zur medizinischen Versorgung in eine Klink transportiert. Es besteht Lebensgefahr. Warum der Mann mit seinem Wagen von der Straße abkam ist derzeit Gegenstand der verkehrspolizeilichen Ermittlungen. Eine medizinische Notlage während der Fahrt kann nicht ausgeschlossen werden. Der Jeep war nach der Kollision so beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.

Kißlegg

Korrektur zu Meldung über Verkehrsunfall

Entgegen unserer am 03.09. veröffentlichten Meldung zu einem Verkehrsunfall auf der K 7937 zwischen Wolfegg und Kißlegg, bei dem ein Leichtkraftrad-Lenker getötet wurde, war der Verstorbene bereits 17 und keine 16 Jahre alt.

