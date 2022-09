Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Nahne: Einbruch in eine Tankstelle - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Montag versuchten drei Unbekannte in eine Tankstelle an der "Iburger Straße" einzudringen. Die Täter gelangten gegen 01:45 Uhr auf bislang unbekannte Weise auf das Dach der Tankstelle und sägten ein Loch in die Decke. Nachdem die Diebe bereits diverse technische Sicherheitsvorrichtungen entfernt hatten, wurde ein Sabotagealarm ausgelöst, woraufhin die Täter die Flucht ergriffen. Aufgrund von Zeugenaussagen konnte ermittelt werden, dass die Täter fußläufig in ein angrenzendes Wohngebiet in westliche Richtung liefen. Eine Fahndung mithilfe einer Vielzahl an Polizeikräften, darunter auch einem Polizeihubschrauber, verlief negativ. Hinweise auf die Tat oder Täter, bzw. verdächtige Beobachtungen, nimmt die Polizei unter 0541/327-2115 entgegen.

