Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Fürstenau: Unglücksfall im Lengericher Weg - Fünf Personen stürzten von Balkon und verletzten sich teils lebensgefährlich

Fürstenau (ots)

Am späten Sonntagnachmittag ereignete sich in auf einem Grundstück im "Lengericher Weg" ein tragischer Unglücksfall. Gegen 17.20 Uhr hielten sich fünf Männer auf einem überdachten Balkon im ersten Obergeschoss eines Einfamilienhaus auf. Als sie sich gemeinsam an dem Geländer der Loggia anlehnten, brach die hölzerne Balustrade ab. Die fünf Männer stürzten etwa 3,5m in die Tiefe und schlugen unkontrolliert auf einer gepflasterten Fläche auf. Bei dem Unfall zogen sich zwei Männer im Alter von 42 und 36 Jahren lebensgefährliche Verletzungen zu. Einer von ihnen musste vor Ort reanimiert werden. Die drei weiteren Männer im Alter von 38, 43 und 47 Jahren wurden schwer verletzt. Zwei Rettungshubschrauber landeten in der Nähe der Unfallstelle, einer von ihnen transportierte den 36-Jährigen ins Krankenhaus. Für die übrigen Verletzten erschienen vier Rettungswagen vor Ort. Ebenso befanden sich mehrere Notfallseelsorger, das Katastrophenteam des Landkreises Osnabrück und die Freiwilligen Feuerwehren aus Fürstenau, Schwagstorf und Ankum an der Unglücksstelle. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen war der marode Zustand des Geländers in Verbindung mit dem Gewicht der fünf Männer ursächlich für den Unglücksfall.

