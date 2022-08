POL-NOM: Sachbeschädigung durch Graffiti

Uslar (ots) - Uslar (ke) Sohlinger Stadtweg, 11.08.2022, zwischen 12:50 Uhr und 13:45 Uhr Aus bisher ungeklärter Ursache geriet der Böschungsbewuchs im Sohlinger Stadtweg in Brand. Beim Eintreffen der Polizei hatte die Freiwillige Feuerwehr Uslar den Brand bereits gelöscht. Zeugen, die Hinweise zum Brand geben können, wenden sich bitte an die Polizei in Uslar unter der Telefonnummer: 05571-926000. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar ...

