POL-NOM: Erneuter Flächenbrand

Uslar (ots) - Bodenfelde (ke) Schinkeltriftstraße, 10.08.2022, 14:50 Uhr Ein 30-jähriger aus Mönchengladbach wurde dabei beobachtet wie er an zwei, auf einem Bodenfelder Parkplatz abgestellten PKW's, die Scheiben einschlug und diverse Gegenstände entwendete. Der Flüchtige konnte im Rahmen der Fahndung gestellt werden. Derzeit wird überprüft, ob der Beschuldigte für weitere Taten in Frage kommt. Es entstand Schachschaden in Höhe von ca. 400 EUR. Rückfragen bitte an: ...

mehr