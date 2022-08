POL-NOM: Trunkenheitsfahrt mit E-Bike

Uslar (ots) - Uslar-Allershausen (ke), 09.08.2022, 07:30 Uhr Bisher unbekannte Täter hebelten die Tür einer Recycling Firma auf und versuchten den dort befindlichen Tresor zu öffnen. Es entstand Sachschaden in noch ungeklärter Höhe. Zeugen, die Hinweise zum Einbruch geben können, wenden sich bitte an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571-926000. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar Pressestelle Telefon: 05571/92600 0 Fax: 05571/92600 ...

