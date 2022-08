POL-NOM: Versuchter Einbruch

Uslar (ots) - Uslar (ke), Flugplatz, vom 08.08.2022, 20 Uhr bis 09.08.2022, 16:40 Uhr Bisher unbekannte Täter versuchten über eine Zugangstür in den Flugzeughangar der Luftsportvereinigung Solling einzudringen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 100 EUR. Hinweise zur Tat bitte an die Polizei Uslar, Tel.: 05571-926000. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar Pressestelle Telefon: 05571/92600 0 Fax: 05571/92600 150 E-Mail: ...

mehr