Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Einbruch in altes Stellwerk

Bingerbrück (ots)

Im Tatzeitraum von Mittwoch, 29.06.2022 bis Freitag, 01.07.2022 verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu den Büroräumlichkeiten im alten Stellwerk in Bingerbrück. Hier wurde eine Fensterscheibe zertrümmert, um in das Gebäude zu gelangen. Nach ersten Feststellungen wurden PC-Monitore und weiteres Büromaterial entwendet. Hinweise an die Polizei Bingen unter Tel. 06721-9050.

