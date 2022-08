Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Diebstahl auf Baustelle

Sankt Augustin (ots)

Am Dienstagmorgen (30. August) stellten Mitarbeiter einer Baufirma fest, dass der Container einer Baustelle an der Rathausstraße in Sankt Augustin aufgebrochen war. Es wurden Baumaschinen und Werkzeuge gestohlen. Der Bauleiter teilte der Polizei mit, dass der Container am Vortag gegen 16.45 Uhr mittels Vorhängeschloss und Sicherungsstange verschlossen wurde. Außerdem sei die Baustelle durch Bauzäune und Tore eingezäunt gewesen. Heute habe man um 06.30 Uhr festgestellt, dass der Container offen stand und das Schloss verschwunden war. Der Bauzaun war an einer Stelle geöffnet. Aus dem Container wurden diverse Baumaschinen und Werkzeuge entwendet. Der Gesamtschaden liegt im hohen vierstelligen Bereich. Wer zur Tatzeit etwas Verdächtiges bemerkt hat, wird gebeten dies der Polizei unter 02241/5413321 zu melden. (Uhl)

