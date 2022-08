Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Diebe erbeuten Alkohol und Zigaretten - erneuter Einbruch in Lebensmittelmarkt

Neunkirchen-Seelscheid (ots)

In der Nacht auf Montag (30. August) wurde in ein Lebensmittelgeschäft in Neunkirchen-Seelscheid eingebrochen. Der oder die Täter erbeuteten Zigaretten und Alkohol in noch unbekannter Menge. Gegen 00.45 Uhr wurde der Alarm des Geschäftes in der Eisenerzstraße ausgelöst. Die Polizisten, die kurz darauf vor Ort eintrafen, stellten fest, dass der oder die Täter einen etwa 1,10m hohen Zaun überwanden und eine Tür des Marktes aufhebelten. Im Geschäft wurden dann Zigaretten und Alkoholflaschen in unbekannter Menge entwendet. Bereits am 26. April wurde in das gleiche Geschäft auf die gleiche Art eingebrochen und ebenfalls Alkohol und Zigaretten gestohlen. Ob die beiden Taten miteinander im Zusammenhang stehen, wird derzeit geprüft. Wer sachdienliche Hinweise zu den Taten geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 02241/5413121. (Uhl)

