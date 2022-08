POL-SU: 20-jähriger Motorradfahrer verliert aus ungeklärten Gründen die Kontrolle

Sankt Augustin (ots) - Am Sonntagnachmittag (28. August) stürzte in Sankt Augustin ein 17-Jähriger mit seinem Motorrad und verletzte sich dabei leicht an der Schulter. Der Jugendliche aus Sankt Augustin fuhr mit seinem Leichtkraftrad auf der Alten Heerstraße in Richtung Hauptstraße. Er selbst gab an, von einem sehr schnell fahrenden Auto überholt und derart ...

