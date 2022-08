Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: 17-Jähriger mit Motorrad gestürzt - keinen Führerschein, aber Drogen dabei

Sankt Augustin (ots)

Am Sonntagnachmittag (28. August) stürzte in Sankt Augustin ein 17-Jähriger mit seinem Motorrad und verletzte sich dabei leicht an der Schulter. Der Jugendliche aus Sankt Augustin fuhr mit seinem Leichtkraftrad auf der Alten Heerstraße in Richtung Hauptstraße. Er selbst gab an, von einem sehr schnell fahrenden Auto überholt und derart abgelenkt worden zu sein, dass er gegen den Bordstein kam und stürzte. Ein Spaziergänger gab jedoch an, beobachtet zu haben, wie der junge Sankt Augustiner auf seinem motorisierten Zweirad mit hoher Geschwindigkeit rechts an einem Pkw vorbeifahren wollte, dabei gegen den Bordstein kam und dann in einem Grünstreifen stürzte. Der Unfallfahrer wurde in einem Rettungswagen behandelt. Als die Polizisten den Jugendlichen fragten, wo er seine Papiere habe, verwies er auf seine Umhängetasche. Diese konnte an der Unfallstelle aufgefunden werden. Einen gültigen Führerschein für das Leichtkraftrad konnten die Polizisten in der Tasche nicht finden, dafür aber Cannabis. Einen Drogenschnelltest lehnte der Verunfallte ab. Ihm wurde daher im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Die Polizisten stellten vor Ort außerdem fest, dass das Motorrad keinen notwendigen Versicherungsschutz hatte. Den 17-Jährigen, dessen Mutter vor Ort erschien, erwarten Strafverfahren unter anderem wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Trunkenheit im Verkehr, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Straftaten gegen das Betäubungsmittelgesetz. (Uhl)

