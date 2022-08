Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Betrüger erbeuten fünfstelligen Geldbetrag

Sankt Augustin (ots)

Am Donnerstagvormittag (25. August) wurde eine 30-jährige Sankt Augustinerin Opfer von Betrügern. Die Frau erhielt einen Anruf eines angeblichen Europol-Mitarbeiters, der ihr in englischer Sprache mitteilte, dass ein Identitätsdiebstahl stattgefunden habe. Ihre Personalien würden im Zusammenhang mit diversen Straftaten auftauchen. Der unbekannte Anrufer gab dann an, den Datenmissbrauch bereinigen zu wollen, woraufhin die 30-Jährige ihm mittels "Team Viewer" Zugriff auf ihren Laptop gewährte. Erst später bemerkte die Frau, dass der Betrüger über ihr Online-Banking einen fünfstelligen Betrag im mittleren Bereich an ein ausländisches Konto überwiesen hat. Die Hausbank der Geschädigten versucht nun, das erbeutete Geld zurück zu buchen. Die Polizei weist erneut daraufhin, telefonisch oder online keine Daten zu übermitteln oder Zugriff darauf zu ermöglichen. (Uhl)

