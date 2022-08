POL-SU: Betrunkener Mann von mehreren Personen zusammengeschlagen

Troisdorf (ots) - Deutliche Auswirkungen auf den morgendlichen Berufsverkehr hatte ein Verkehrsunfall auf dem Willy-Brandt-Ring in Troisdorf, der sich am Mittwoch (24.08.2022) zwischen Saarstraße und Sieglarer Straße ereignete. Gegen 08.45 Uhr war ein 52-jähriger Troisdorfer auf dem Weg in Richtung Mendener Straße aus ungeklärten Gründen in den Gegenverkehr geraten. Dort prallte er gegen den Toyota-Kleinwagen einer ...

