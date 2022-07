POL-PDTR: Verfolgungsfahrt mit einer Motocross-Maschine

Konz (ots) - Gegen 20:05 Uhr wurde der PW Konz ein Brand am Roscheider Hof in Konz gemeldet. Wie sich herausstellte geriet die Böschung hinter dem Roscheider Hof in Richtung Löllberg in einer Fläche von ca. 300 qm aus derzeit nicht bekannter Ursache in Brand. Der Flächenbrand konnte durch die FFW Konz unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Die FFW Konz war mit ca. 40 Leuten im Einsatz. Hinweise auf eine ...

