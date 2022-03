Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde

FW-RD: Wohnhausbrand in Hamdorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde)

Am 20.03.2022, 03:14 Uhr, wurde die Freiwillige Feuerwehr Hamdorf zu einen Schornsteinbrand in die Dorfstraße zu einem Gebäude gerufen. Bei der Erkundung des Objektes schlugen Flammen aus den Obergeschoss. Bei dem sofort eingeleiteten Löschangriff wurde eine Person in dem Gebäude aufgefunden, die mit schwersten Verletzungen gerettet wurde. Weitere Feuerwehren aus den Nachbargemeinden wurden angefordert um das Feuer zu bekämpfen. Insgesamt 100 Einsatzkräfte waren vor Ort. Das Gebäude fiel komplett den Flammen zum Opfer. Um ca. 10:45 Uhr war der Einsatz beendet. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandentstehung aufgenommen.

Fotos: Sebastian Zeus (FF Rendsburg); Ingo Hüttmann (KFV RD-Eck)

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde, übermittelt durch news aktuell