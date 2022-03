Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde

FW-RD: Schulbusunfall mit 30 Kindern in Kosel - keine Schwerverletzten In der Straße Ornumer Weg in Kosel, kam Freitagmorgen (04.03.2022) ein Schulbus von der Fahrbahn ab.

Rendsburg (ots)

Kosel - (Kreis Rendsburg-Eckernförde), 04.03.2022, 07:02 Uhr Technische Hilfeleistung mit Menschenleben in Gefahr (TH G 00 R2) Am Freitagmorgen kam es im Ornumer Weg in Kosel zu einem Unfall. Ein Schulbus, besetzt mit 30 Kinder ist von der glatten Fahrbahn gerutscht und landete im Graben. Die Schulkinder und auch der Busfahrer konnten sich alle selbstständig befreien. Aufgrund der Schadensmeldung wurde ein Großaufgebot Feuerwehr und Rettungsdienst aufgefahren. Insgesamt wurde drei von den 30 Kindern verletzt und wurden in die umliegenden Krankenhäuser gebracht. Die Kinder wurden im Feuerwehrgerätehaus Bohnert vom Rettungsdienst gesichtet und konnten dann an Ihre Eltern übergeben werden. Die Bergung des Busses gestaltete sich zunächst schwierig, es mussten dort Bäume gefällt werden, anschließend begann ein Abschlepp- und Bergungsdienst mit der Bergung des Busses. Zur Schadenshöhe kann derzeit keine Auskunft erteilt werden. Der Einsatz war für die rund 50 Einsatzkräfte gegen 12:30 Uhr beendet.

Einsatzkräfte: Feuerwehr Kosel, Feuerwehr Bohnert, Feuerwehr Eckernförde, Rettungsdienst, LNA, ORGL, Polizei, Technische Einsatzleitung des Kreises RD-ECK, Kreiswehrführer und Kreispressewart

