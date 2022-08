Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Kleinkind bei Unfall schwer verletzt

Niederkassel (ots)

Am Donnerstag (25. August) ereignete sich auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes in der Gierslinger Straße in Niederkassel ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Dabei wurde gegen 16:30 Uhr ein Kleinkind von einem Auto überrollt und schwer verletzt. Eine 33-jährige Bonnerin rangierte mit ihrem Ford Fiesta gerade auf dem Parkplatz, als ein 36-jähriger Kölner diesen zu Fuß mit seinem beiden Kindern passieren wollte. Eines der Kinder wurde vom Vater getragen, das andere ging neben ihm. Die Autofahrerin übersah offenbar zumindest das laufende Kleinkind. Als der Kölner den sich von hinten in Schrittgeschwindigkeit nähernden Fiesta bemerkte, versuchte er noch seinen Sohn beiseite zu ziehen. Das Kind war jedoch schon unter den Vorderreifen geraten und wurde von diesem überrollt. Das schwerverletzte Kind war nach dem Unfall ansprechbar und wurde durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die schwangere Autofahrerin erlitt einen Schock und musste ebenfalls ärztlich behandelt werden. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell