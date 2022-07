Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Autofahrer mit über 2 Promille

Gifhorn (ots)

Ein Polizeibeamter außer Dienst fuhr am frühen Mittwochabend auf der Bundesstraße 4 in Richtung Süden. Ein vor ihm fahrender VW Golf konnte mehrfach nicht die Spur halten und war nur 20-30 km/h schnell. Der Beamte rief in der Wache der Polizei Gifhorn an, da er den Verdacht einer Alkoholisierung des Fahrers hatte.

Die anschließende Kontrolle fand auf einem Pendlerparkplatz statt, dort hatte der Golffahrer die Fahrt inzwischen gestoppt. Eine Atemalkoholkontrolle bei dem Mann ergab einen Wert von 2,69 Promille.

Dem 60-Jährigen wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Der Gifhorner muss sich einem Strafverfahren stellen.

