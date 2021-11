Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall zwischen Pedelec und Pkw

Wenden (ots)

Am Freitag (12. November) hat sich um 21.10 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Pkw auf der Koblenzer Straße (L512) in Gerlingen ereignet. Zunächst befuhr ein 16-Jähriger mit seinem Pedelec den dort befindlichen Gehweg in Richtung Wenden. Ein 38-jähriger Pkw-Fahrer, der von einem Grundstück aus in die "Koblenzer Straße" einfahren wollte, übersah den Radfahrer und es kam zur Kollision. Hierbei verletzte sich der Zweiradfahrer leicht. Es entstand geringer Sachschaden an beiden Fahrzeugen.

