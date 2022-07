Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: LKW verursacht Unfall und flüchtet vom Ort

Meine (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht des Verursachers kam es am frühen Dienstagmorgen in Meine. Anwohner der Straße "Wiesenweg" wurden gegen 05:40 Uhr von einem lauten Knallgeräusch geweckt. Ein Lkw war von der "Neuen Straße" nach rechts in den "Wiesenweg" eingebogen und dabei gegen die dortige Grundstücksmauer gestoßen. Diese wurde dadurch großflächig beschädigt. Anschließend stieg der nach ersten Ermittlungen männliche Fahrer aus, um Schäden am Fahrzeug auszubessern und so weiterfahren zu können. Dies tat er unerlaubt, ohne die Polizei oder den Geschädigten über den Unfall zu informieren.

Die Polizei Meine sucht nun Zeugen und Hinweisgeber zu diesem Unfall und dem Lkw samt Fahrer. Hinweise werden unter 05304 9123-0 entgegengenommen.

