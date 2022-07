POL-GF: Zeugen nach gefährlichen Fahrmanöver gesucht

Rühen (ots) - Am vergangenen Freitagabend, gegen 20:45 Uhr, wollen zwei Beamte der Polizei Brome in Rühen einen Audi Q7 kontrollieren. Statt zu halten, beschleunigt der männliche Fahrer jedoch erheblich und setzt die Fahrt so durch den Ort und die Landstraßen in Richtung Brechtorf und Eichschott fort. Aufgrund der hohen Geschwindigkeit kann sich der Audifahrer der Kontrolle entziehen. Das Fahrzeug wird gegen 21:00 Uhr ...

mehr