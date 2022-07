Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Autofahrer entzieht sich der Kontrolle - Zeugen gesucht

Rühen (ots)

Am vergangenen Freitagabend, gegen 20:45 Uhr, wollen zwei Beamte der Polizei Brome in Rühen einen Audi Q7 kontrollieren. Statt zu halten, beschleunigt der männliche Fahrer jedoch erheblich und setzt die Fahrt so durch den Ort und die Landstraßen in Richtung Brechtorf und Eichschott fort.

Aufgrund der hohen Geschwindigkeit kann sich der Audifahrer der Kontrolle entziehen. Das Fahrzeug wird gegen 21:00 Uhr durch Polizeibeamte im Kirschenweg in Brackstedt festgestellt, die Insassen sind nicht mehr am Ort. Die zugeordnete Oberbekleidung des Fahrers wird jedoch im Nahbereich aufgefunden, das Auto schließlich sichergestellt.

Die Polizei Brome sucht nun Zeugen, die den Fahrer oder den Beifahrer, beides junge Männer, beschreiben können. Auch Hinweise zur Fahrt und der anschließenden Flucht zu Fuß werden unter 05833 95550-0 aufgenommen.

